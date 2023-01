Usa-Honduras: da oggi a Tegucigalpa la seconda edizione del dialogo strategico, focus sui diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i dialoghi, i membri della delegazione statunitense incontreranno la presidente dell'Honduras, Xiomara Castro. Il sottosegretario Zeya incontrerà anche i gruppi della società civile e le comunità imprenditoriali e diplomatiche a Tegucigalpa e si recherà a San Pedro Sula per incontrare i leader sindacali dell'industria tessile onduregna sui progressi in materia di diritti dei lavoratori e contrattazione collettiva. La delegazione statunitense includerà anche il generale Laura Richardson, comandante del comando meridionale degli Stati Uniti, e l'assistente amministratore dell'Usaid per l'America latina e i Caraibi, Marcela Escobari. Inoltre, la delegazione comprenderà rappresentanti dell'Ufficio per gli affari dell'emisfero occidentale, dell'ufficio per il rafforzamento delle leggi internazionali contro i narcotici, oltre che dei dipartimenti per il sostegno dei popoli, dei rifugiati e la gestione delle migrazioni. Saranno infine presenti il coordinatore per l'anticorruzione globale e rappresentanti dell'Ufficio del Segretario alla Difesa e del Consiglio di sicurezza nazionale. (Was)