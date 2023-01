Ue: Tajani, con Sassoli abbiamo sempre difeso istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur militando su fronti politici differenti “con David Sassoli abbiamo sempre difeso l’istituzione democratica dell’Ue: abbiamo sempre difeso il Parlamento europeo”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in occasione dell’evento organizzato a Roma in vista dell’uscita del libro di David Sassoli “La saggezza e l’audacia”. Difendere le istituzioni, ha aggiunto il ministro, non è di destra o sinistra, perché “le istituzioni vanno sempre difese. Abbiamo cercato di rendere onore al nostro Paese e abbiamo sempre tutelato insieme l’interesse dell’Europa”, ha concluso il ministro. (Rin)