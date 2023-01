Lombardia 2023: Fontana, dialogo tra Moratti e Comitato Nord non mi riguarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Posso solo dire di essere contento per lei. È una cosa che non mi riguarda". Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana durante un evento a Milano in merito ai consiglieri regionali dell Lega avvicinatisi al Comitato Nord di Umberto Bossi e del loro possibile sostegno a Letizia Moratti in vista delle prossime elezioni del 2023. Questa mattina Moratti aveva infatti detto al Tg1 mattina che il dialogo tra lei e Comitato Nord prosegue. Fontana, rispondendo a una domanda su un suo possibile nuovo incontro con i membri del Comitato fondato da Bossi ha dichiarato di "non avere nulla in programma". (Rem)