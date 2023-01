Lombardia 2023: Alli (Ap), naturale il sostegno di Alternativa popolare alla lista Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci è sembrato naturale dare il nostro sostegno alla lista Fontana". Lo ha detto il presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli durante la conferenza stampa a Milano durante la quale il partito ha esposto le ragioni politiche del proprio sostegno alla lista civica “Lombardia ideale - Fontana presidente” in vista delle prossime elezioni regionali. Il presidente di Ap ha sottolineato che "il nostro è un partito in fase di rilancio. Siamo collocati nel centrodestra, siamo iscritti al Partito popolare europeo e vogliamo rilanciare la nostra azione politica". Alli ha concluso dicendo che "oggi votare Moratti significa votare Majorino. E questa non è la nostra strada". (Rem)