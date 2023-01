Sani°: Moratti, ministro approvi testo per aumentare leve a Regioni per destinazioni medici medicina generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lancio un appello al ministro della sanità: c'era un testo già predisposto e approvato dal governo Draghi per dare più leve alle regioni per indirizzare i medici di medicina generale là dove necessario. Questo testo è nel cassetto, io mi auguro che il ministro lo tiri fuori e lo approvi rapidamente perché, sul tema della sanità territoriale, questo è molto importante”. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia con la propria lista civica sostenuta dal terzo polo intervenendo a TG1 mattina rispondendo a chi le ha chiesto luci e ombre della sanità lombarda. “Sicuramente il modello sanitario lombardo dal punto di vista ospedaliero è un buon modello, tanto che tante persone vengono in Lombardia a farsi curare. Quello che è insufficiente è la sanità territoriale”, ha spiegato. (Rem)