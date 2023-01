Libia: la Francia sostiene la richiesta dell’inviato Onu sulla tempistica delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha espresso il suo forte sostegno all'appello dell'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, alla Camera dei rappresentanti e all'Alto Consiglio di Stato per raggiungere un consenso su una base costituzionale e una soluzione libico-libica alla crisi politica attraverso elezioni entro uno specifico lasso di tempo. Lo ha affermato l'ambasciatore francese a Tripoli, Mustafa Maharaj, in un messaggio sul suo profilo Twitter. La scorsa settimana, la missione delle Nazioni Unite ha fortemente sollecitato i due organi a raggiungere in tempi rapidi un accordo completo e definitivo", anche sulle questioni "controverse", con l'obiettivo di portare il Paese a "elezioni inclusive" il prima possibile. La missione aveva chiesto in una nota, commentando freddamente i colloqui tenuti tra i leader delle due camere al Cairo, ai politici libici di "dimostrare un impegno genuino e continuo" per una pace duratura, ricordando la necessità di raggiungere "un compromesso nazionale" su un percorso che porti a elezioni, "con tempi certi, in grado di aprire una nuova era per la Libia e i Paesi vicini". (Lit)