Libia: segretario generale Lega Araba ribadisce sostegno a sforzi per la stabilità

- Il segretario generale della Lega degli Stati arabi, Ahmed Aboul Gheit, ha sottolineato il continuo sostegno a tutti gli sforzi volti a stabilizzare la Libia e a porre fine allo stato di divisione che il Paese nordafricano vive da anni. Aboul Gheit ha affermato, in un messaggio registrato per l'apertura del forum preparatorio per la Conferenza di riconciliazione nazionale, tenuto ieri a Tripoli, che le parti libiche dovrebbero sedersi allo stesso tavolo per il bene del Paese, risolvere tutte le questioni in sospeso e fornire una visione chiara per il futuro della Libia. Il segretario generale della Lega araba ha auspicato che questo "forum preparatorio ripristini la speranza che i fratelli libici prendano l'iniziativa per stabilizzare il loro Paese e portarlo alle elezioni che il popolo desidera". (Lit)