Russia: comitato investigativo avvia causa contro attore Smolyaninov per critiche al Paese

- Il capo del Comitato investigativo russo Aleksandr Bastrykin ha ordinato di avviare un procedimento penale contro l’attore russo Artur Smolyaninov per critiche che questo ha rivolto alla Russia. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Comitato investigativo. "In un'intervista a una pubblicazione occidentale, Artur Smolyaninov ha fatto una serie di dichiarazioni contro la Russia", afferma il comunicato stampa. Come ha precisato l'agenzia di stampa "Tass", Smolyaninov aveva dichiarato che sarebbe stato pronto a combattere al fianco delle forze ucraine. (Rum)