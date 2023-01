Ambiente: Mazzetti (FI), avviare percorso per modifica normativa su taglio boschi, no fughe in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La cura dei polmoni verdi è parte essenziale di ogni strategia di tutela dell'ambiente; tuttavia, è vero che il paesaggio è così come lo vediamo perché nei secoli ci sono state attività ben regolamentate e soprattutto continuative di selvicoltura e agricoltura, oggi quasi del tutto scomparse, attività di governo e manutenzione dei boschi da parte dell'uomo. Dunque, la prevedibile bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge 'taglia-boschi' voluta dalla Regione Toscana, una legge fatta male e forzata, che aveva avuto parere contrario persino dell'Ufficio legislativo, lascia irrisolti molti dei problemi sulla gestione dei boschi". Lo sottolinea Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e membro della commissione ambiente. "Il quadro normativo di riferimento, infatti, è ad oggi molto farraginoso; basti pensare alle sole Soprintendenze che non hanno né le risorse né le competenze per provvedere anche al patrimonio boschivo".