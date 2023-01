Ambiente: Mazzetti (FI), avviare percorso per modifica normativa su taglio boschi, no fughe in avanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Sono convinta - prosegue - che il governo possa avviare un percorso di modifica e di semplificazione del quadro normativo, coinvolgendo le Regioni e gli interlocutori, come Uncem, in grado di contribuire a scrivere un testo migliore. Il bosco non è una miniera infinita di legna e il paesaggio boschivo non è un fondale statico e intoccabile; la tutela e la manutenzione del bosco devono necessariamente armonizzarsi". Per questo, tornando alla Toscana, Mazzetti aggiunge: "La necessità di curare il bosco non può nemmeno tradursi in tagli indiscriminati. Voglio, infatti, fare piena chiarezza sui tagli avvenuti nel territorio e in particolar modo sull'Appennino, tagli che sono andati a crescere soprattutto nell'ultimo anno, anche in ragione di quella 'leggina' della Regione Toscana. Quanto prima depositerò un'interrogazione nell'ottava commissione in merito perché qualcosa non torna. È chiaro ed evidente che troppi tagli, spesso fatti male, non di rado pure da ditte che venivano da fuori regione invogliate dai minori vincoli, portano a ridurre un polmone verde che, invece, abbiamo il dovere di tramandare e portano ad aggravare il rischio idrogeologico, con conseguenze per tutti. Questa fuga in avanti della Regione - conclude - è stata inutile oltreché dannosa, un pessimo esempio da non ripetere. Sono certa che il Governo saprà andare nella giusta direzione". (Rin)