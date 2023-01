Governo: Zedda (Fd'I) su nomine, con quale faccia sinistra accusa noi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che le accuse della sinistra nei confronti dell'esecutivo Meloni di fare spoil system fossero ipocrite ci era già noto, ma quanto emerge dall'articolo pubblicato oggi da 'La Verità' ha del clamoroso. In base a un documento in possesso del giornale, nove ministri uscenti del governo Draghi, a Camere sciolte, avrebbero disposto ben 82 nomine". Lo dichiara Antonella Zedda, senatore vice-presidente del gruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama che spiega: "In cima a questa classifica si piazzerebbero Dario Franceschini con 18 nomine, Andrea Orlando e Roberto Speranza con 16 nomine, cioè due uomini del Pd e uno di Articolo Uno. Con quale faccia ora accusano un governo di centrodestra, finalmente scelto in modo inequivocabile dagli elettori, di aver avvicendato due funzionari come gli spetta di competenza? Anziché muovere sterili accuse, a sinistra si impegnino piuttosto a spiegare questa scorpacciata di nomine che si sono fatti a Camere sciolte appena pochi mesi fa", conclude il senatore di Fd'I.(Rin)