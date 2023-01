Autonomia: Calderoli, Dpcm strumento adatto per definizione Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell’Autonomia, “la legge di stabilità di quest’anno demanda al Consiglio dei ministri l’approvazione di una serie di decreti del presidente del Consiglio che vanno a definire i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep)", e "non si può dire che il Dpcm non sia lo strumento adatto, perché sia i Lea definiti che i Lepta sono stati definiti con Dpcm”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ospite di “Agorà”, su Rai tre. “Il Dpcm ha la duttilità necessaria per definire 23 materie”, ha proseguito il ministro, che ha poi rassicurato sul fatto che l’intesa definitiva sull’Autonomia “andrà in Parlamento e verrà votata”, per cui non ci sarà alcun “blitz” ma “una serie di passaggi che permetteranno di decidere su che cosa e a chi darla”. (Rin)