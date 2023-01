Russia-Ucraina: milizia repubblica Luhansk, forze di Kiev fuggono da Soledar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine starebbero fuggendo da Soledar, una città nella regione di Donetsk. Ad affermarlo è stato un portavoce della milizia popolare della Repubblica di Luhansk, Ivan Filiponenko, intervistato dall'emittente "Rossija 24". "Abbiamo registrato una fuga in massa del nemico dalla città di Soledar", ha affermato Filiponenko, secondo cui il comando ucraino delle brigate in questa zona avrebbe pianificato di ritirare le truppe "il più segretamente possibile", ma la fuga non sarebbe passata inosservata dalle forze alleate di Mosca. "Inoltre, sempre a Soledar, sono state abbandonate unità di mercenari polacchi", ha aggiunto Filiponenko. (Rum)