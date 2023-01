Afghanistan: Save the Children, bambini afghani potrebbero essere spinti a tornare al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due settimane da quando i talebani hanno proibito alle donne di lavorare per le organizzazioni non governative internazionali o nazionali in Afghanistan, i bambini potrebbero essere costretti a tornare a lavorare per strada, nelle fabbriche o nelle case della gente perché i servizi che li sostengono sono stati sospesi a causa del divieto. È questo l'allarme lanciato oggi da Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine e garantire loro un futuro. Il divieto arriva in un momento in cui l'Afghanistan sta affrontando la peggiore crisi economica e alimentare mai registrata, con oltre 28 milioni di bambini e adulti bisognosi di assistenza umanitaria. Una recente indagine ha rilevato che il 29 per cento delle famiglie con capofamiglia donna nel 2022 aveva almeno un figlio impegnato nel lavoro minorile, rispetto al 19 per cento dell'anno precedente. Save the Children, presente nel Paese dal 1976, ha dovuto sospendere le attività in Afghanistan dopo il divieto che ha colpito le operatrici che costituiscono il 50 per cento della forza lavoro dell'Organizzazione e sono fondamentali per raggiungere donne e ragazze che, per motivi culturali, non possono interagire con operatori umanitari uomini. (Com)