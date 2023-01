Sud Sudan: presidente Kiir ripreso durante incontinenza, ancora agli arresti sei giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) ha chiesto il rilascio di sei dipendenti dell'emittente statale sud sudanese South Sudan Broadcasting Corporation (Ssbc), agli arresti per aver pubblicato un video che mostra il presidente Salva Kiir vittima di una vistosa incontinenza urinaria. In una nota, l'organizzazione con sede a New York ha definito l'arresto dei sei professionisti "una minaccia alla libertà di stampa" in Sud Sudan, lanciando un appello alle autorità che ha fatto eco a quello già formulato dall'Unione dei giornalisti del Sud Sudan (Ujoss), nel quale l'organismo di difesa dei giornalisti ha espresso preoccupazione per le continue vessazioni nei confronti della stampa. I sei giornalisti della Ssbc - Joval Tombe, Cherbek Ruben, Victor Lado, Joseph Oliver, Jacob Benjamin e Mustafa Osman - sono sotto inchiesta per aver diffuso un video, diventato virale sui social, che mostra il presidente Kiir vittima di incontinenza durante una cerimonia pubblica di dicembre. Nelle immagini si vede chiaramente la gamba sinistra del presidente bagnarsi durante l'esecuzione di un inno solenne, e l'urina scorrere fino a terra. (Res)