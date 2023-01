Iran: Moratti, manifestazione al consolato? Meglio chiedere a governo di intervenire su parlamento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che una manifestazione davanti al consolato iraniano serve stimolare il governo affinché chieda una presa di posizione più decisa da parte del parlamento europeo. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia con la propria lista civica sostenuta dal terzo polo intervenendo a TG1 mattina rispondendo a chi le ha chiesto se sia pronta ad accogliere l'invito del candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino che ha proposto agli altri candidati di andare a manifestare sotto il consolato iraniano per una protesta corale contro gli eccidi. La manifestazione davanti al consolato iraniano, “è una bella manifestazione, ma non ha una valenza politica, - ha proseguito - il problema è politico e il parlamento europeo ha passato, al momento, una risoluzione molto blanda sull'Iran”. “Tutto quello che può servire per alzare l'attenzione va fatto, io mi sono mossa cercando di vedere che cosa sta facendo il parlamento europeo”, ha sottolineato rimarcando che “la cosa importante sia stimolare il governo italiano a far sì che intervenga sul parlamento europeo perché ci sia una posizione molto più forte di quanto non ci sia stato fino adesso a livello di parlamento europeo”. (Rem)