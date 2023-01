Camera: domenica 15 gennaio "Montecitorio a porte aperte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 15 gennaio "Montecitorio a porte aperte". Alle ore 10, in Piazza Montecitorio, esibizione della banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Roberto Granata. Il programma -si legge in un comunicato di Montecitorio - inizia con l'Inno nazionale italiano e termina con l'esecuzione dell'Inno europeo. La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l'altro: l'Aula, progettata dall'architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l'emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all'illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; la Sala della Lupa; la Sala della Regina; la Sala Aldo Moro, con il nuovo allestimento dopo il restauro delle Nozze di Cana; la Sala del Cavaliere. In occasione della manifestazione, è possibile visitare la mostra "A testa alta", che resta aperta fino al 2 giugno: si tratta di 22 fotografie collocate nei corridoi di rappresentanza di Montecitorio, dedicate a Pio La Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.(Com)