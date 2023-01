Brasile: Fratoinni (Avs), da governo silenzi e ritardi inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capisco che i selfie con Bolsonaro o gli entusiastici convegni con Bannon non si possono cancellare in una notte. Tuttavia rimane il fatto che i troppi silenzi, le prese di posizione tardive ed impacciate del governo italiano contro i golpisti e i vandali della destra brasiliana contro la presidenza Lula e le Istituzioni democratiche del Brasile hanno fatto fare una brutta figura internazionale all'Italia". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Mentre si alzava tempestivamente la condanna netta dei leader di tutto il mondo - conclude il leader di SI - per quello che accadeva a Brasilia, la destra al governo nel nostro Paese faceva una figura da peracottari." (Rin)