- “Condanno quello che è accaduto ieri in Brasile, come ho condannato quanto avvenuto negli Stati Uniti. Sono cose che in un mondo civile e democratico non dovrebbero mai accadere”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ospite di “Agorà”, su Rai tre. (Rin)