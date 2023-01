Russia: Putin propone uscita da Convenzione su responsabilità penale per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) un disegno di legge per l'uscita del Paese dalla Convenzione sulla responsabilità penale per la corruzione. Come afferma la nota esplicativa, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha sospeso la Russia dal Gruppo di Stati contro la corruzione (Greco), che vigila sul rispetto della Convenzione. In particolare, la Russia ha perso il diritto di voto e non può partecipare alle riunioni del Greco. "A causa dell'inammissibilità per la Federazione Russa di tali condizioni, nonché al fine di adottare misure volte a prevenire atteggiamenti discriminatori, si propone di denunciare la Convenzione e interrompere la partecipazione della Federazione Russa al Greco", prosegue il decreto. (Rum)