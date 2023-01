© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Partito liberaldemocratico (Fdp) è giunta dalla Germania in visita a Taipei per dimostrare sostegno a Taiwan a fronte delle crescenti minacce da parte della Cina. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, durante il viaggio che durerà quattro giorni, gli esponenti della Fdp verranno ricevuti dalla presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. (Geb)