India: vertice virtuale “La voce del Sud globale” il 12 e il 13 gennaio

- L’India ospiterà un vertice virtuale dal titolo “La voce del Sud globale” il 12 e il 13 gennaio, sul tema “Unità di voce, unità di scopo”. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri indiano. L’iniziativa, si legge nella nota, nasce dalla visione del primo ministro, Narendra Modi, di “una crescita di tutti col sostegno, la fiducia e lo sforzo di tutti” e in linea con la filosofia indiana secondo la quale “il mondo è una famiglia”. L’india quest’anno detiene la presidenza del G20, per la quale ha scelto come tema conduttore “Una Terra, una famiglia, un futuro”. Al summit virtuale sono stati invitati a partecipare rappresentanti più di 120 Paesi e si attende la partecipazione di diversi leader e ministri. Sono previste quattro sessioni nella giornata del 12 gennaio e sei in quella del 13. I capi di Stato e di governo interverranno nelle sessioni di apertura e chiusura, che saranno presiedute dal premier Modi. Le restanti otto saranno di livello ministeriale: due sugli Esteri e le altre sei su Finanze, Ambiente, Energia, Sanità, Istruzione e Commercio.(Inn)