Usa: il Colorado interromperà i trasferimenti di migranti a New York e Chicago

- Il governatore democratico del Colorado, Jared Polis, ha annunciato ieri che il suo Stato smetterà di trasferire immigrati irregolari a New York e Chicago, dopo aver ricevuto appelli dai sindaci delle due città - Eric Adams e Lori Lightfoot - che hanno lamentato il travolgimento dei rispettivi apparti di prima accoglienza e assistenza sociale. "Le persone che fuggono dalla violenza e dall'oppressione in cerca di una vita migliore per se stessi e le loro famiglie meritano il nostro rispetto, non giochi politici. Siamo grati di aver potuto assistere i migranti nel raggiungimento delle loro destinazioni finali", ha dichiarato Polis. Il trasferimento di migranti verso grandi città a guida democratica è una pratica intrapresa anche dagli Stati di Texas e Florida, che però sono guidati da governatori repubblicani. (Was)