Iran: fonti stampa, proteste davanti alla prigione di Karaj contro esecuzioni di manifestanti

- Centinaia di manifestanti di sono riuniti questa mattina davanti alla prigione di Karaj, città capoluogo della provincia di Alborz situata a ovest di Teheran, per protestare contro le esecuzioni delle condanne a morte emesse nei confronti di manifestanti. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, spiegando che le autorità avrebbero intenzione di giustiziare Mohammad Ghobadlou (22 anni) e Mohammad Boroughani (19 anni), condannati a morte per aver aggredito alcuni membri delle forze di sicurezza durante le proteste in corso nel Paese. Diversi video diffusi sui social hanno mostrato i manifestanti riuniti di fronte alla prigione intonare slogan contro il regime. L’emittente legata all’opposizione “Iran International” ha fatto sapere che dall’inizio delle proteste iniziate lo scorso settembre, le autorità iraniane hanno condannato a morte 14 persone in relazione alle manifestazioni. (segue) (Res)