Germania: ministro Economia Habeck non esclude fornitura carri armati a Ucraina

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, non esclude la fornitura di carri armati Leopard da parte della Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. L'esponente dei Verdi si è espresso durante un'intervista all'emittente radiotelevisiva “Ard”, rilasciata a seguito della decisione del governo federale di inviare al Paese aggredito dalla Russia 40 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder. In particolare, Habeck ha affermato: “Valutiamo sempre la situazione, ci coordiniamo con gli altri Paesi. All'interno di questo corridoio, verranno assunte altre decisioni”. Secondo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, si è già osservato “un grande movimento” negli aiuti militari della Germania all'ex repubblica sovietica, dalla consegna dei lanciarazzi anticarro Panzerfaust 3 a quella dei Marder. Al riguardo, Habeck ha evidenziato: “Penso che questa dinamica proseguirà, finché la guerra si sviluppa in maniera dinamica”. (Geb)