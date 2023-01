India: ministro Esteri Jaishankar a "Nikkei", indipendenza resta chiave della politica estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri indiano ha evidenziato a questo proposito che gli interessi e i contatti diplomatici di Nuova Delhi sono in costante espansione. "Solo nell'arco dell'ultimo anno abbiamo visto il gruppo I2U2 che coinvolge India, Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, e anche la Cornice per l'Indo-Pacifico a guida Usa", ha commentato Jaishankar. Quanto alla progressiva emersione dell'India come potenza di livello globale, il ministro ha sottolineato la necessità per Nuova Delhi di mantenere un approccio realista: "L'India è chiaramente indirizzata su un percorso di forte crescita, ma deve anche superare molte sfide. il nostro obiettivo a medio termine dovrebbe essere di diventare una delle potenze guida, ma anche questo richiederà grandi sforzi". L'India, ha aggiunto il ministro, intende farsi promotrice di un approccio "aperto, consultivo, democratico ed empatico" all'ordine internazionale. (segue) (Git)