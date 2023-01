India: ministro Esteri Jaishankar a "Nikkei", indipendenza resta chiave della politica estera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'ambito della sicurezza, Jaishankar ha affermato che il Paese è consapevole dei rischi insiti nel dipendere eccessivamente dalle forniture militari di un solo Paese: "La sfida per noi stava nel fatto che gli Usa non ci hanno venduto sistemi militari per quattro decenni, dopo il 1965. Non si tratta di un problema di diversificazione per il nostro bene, ma di dove siano disponibili le migliori tecnologie e capacità", ha puntualizzato il ministro, che ha anche ribadito la posizione di Nuova Delhi in merito al conflitto in Ucraina, specie per quanto riguarda gli acquisti di petrolio dalla Russia: "La competizione e le contraddizioni generano opportunità, e questo per noi è un bene. Usiamo (il petrolio russo), come dovremmo", ha detto il capo della diplomazia indiana, precisando però che in questo specifico caso l'India ha dovuto assumere decisioni "in risposta a una situazione nella quale tutti perseguono i loro interessi politici ed energetici senza inibizioni". (Git)