Pnrr: Urso, l'Unione europea ci ascolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "l'Italia ha centrato i 55 obiettivi, richiesti dall'Europa, con un grande lavoro fatto dal Ministro Fitto. Ma il Pnrr va rivisto anche alla luce dell'Iniziativa RepowerEu, dell'innalzamento del costo delle materie prime e del livello di attuazione dei programmi di coesione, in un confronto positivo con la Commissione sulla base del regolamento dello stesso Pnrr". Sembra che la Ue sia molto fredda in proposito: "Non siamo i soli a chiedere una revisione del Pnrr e soprattutto non siamo affatto isolati in Europa. Anzi. L'Italia conta oggi più di prima, come dimostrano sia il caso della 'minimun tax' sia quello del 'price cap' sul gas. In entrambi i casi è stata proprio l'autorevolezza del premier Meloni a sbloccare i negoziati: suo l'intervento diretto nei confronti del premier polacco per rimuovere il veto di Varsavia". "Peraltro - aggiunge il ministro - sia il governo ceco, che ha presieduto l'ultimo semestre, sia il governo svedese, che presiede il nuovo, sono in piena sintonia politica con noi e questo la dice lunga su come stia cambiando la politica europea". Secondo Urso in Europa "dobbiamo creare una competizione equa, quello che viene chiamato il 'level playing field': in questa direzione sono già stati messi a punto alcuni strumenti chiave, come il 'golden power' europeo, lo strumento per gli appalti internazionali (Ipi) e il regolamento sulle sovvenzioni estere che distorcono il mercato interno. Ora stiamo concentrando i nostri sforzi su una serie di strumenti che completino 'la cassetta degli attrezzi': abbiamo iniziato con il Carbon Border Adjustment Mechanism, proseguiremo con due regolamenti che sanzionano i prodotti derivanti dalla deforestazione e quelli realizzati sfruttando il lavoro forzato". "Questi nuovi strumenti - osserva il ministro - non affrontano direttamente il commercio sleale, come fanno gli strumenti di difesa commerciale, ma applicano piuttosto i valori dell'Ue (riguardanti i diritti umani, l'ambiente e il clima) al commercio internazionale, e lo fanno in modo compatibile con l'Omc. Così riusciremo progressivamente a 'livellare il campo di gioco' e ad introdurre il principio 'buy european' per preservare il nostro modello sociale". Meloni lavora a un patto tra Conservatori e Ppe. "Giorgia Meloni guida uno dei tre grandi Paesi fondatori e presiede il partito conservatore europeo. E' verosimile che il gruppo conservatore possa diventare il terzo gruppo europeo nel prossimo Parlamento con FdI gruppo nazionale più numeroso. Nel contempo, è probabile che da qui al giugno del 2024 si accresca il numero dei Paesi guidati da coalizioni di centrodestra. Quindi - conclude Urso - si potrebbe avere uno straordinario allineamento 'astrale': una maggioranza di centrodestra nel Parlamento europeo, con l'alleanza tra popolari e conservatori, ed un netto spostamento a destra dei governi dell'Unione. Questo determinerà anche gli assetti della Commissione in cui la leadership italiana uscirà rinforzata". (Res)