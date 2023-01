Istruzione: Valditara, un tutor per alunni difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in una intervista al "Messaggero" spiega che scuola sarà quella del 2023 e in generale quella che ha mente il governo: "Vorrei partire da una ricorrenza storica: quest'anno ricorrono i 75 anni di entrata in vigore della Costituzione che ha al centro il concetto di persona. Come affermava Giorgio La Pira prima viene la persona e poi lo Stato". "L'insegnamento - dice il ministro - va il più possibile personalizzato, proprio perché la scuola del merito di cui parliamo noi deve sviluppare i talenti individuali dei ragazzi, promuovendo le attitudini di ciascuno. Quella che ho illustrato nelle linee guida, varate prima di Natale, è una rivoluzione. Verrà introdotta la figura del docente tutor per ogni gruppo classe, il docente che dovrà avere una formazione particolare, ed anche essere pagato di più, e che dovrà in team con gli altri insegnanti seguire in particolare quei ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento ma anche di quelli molto bravi che magari in classe si annoiano e che hanno bisogno di accelerare". L'altro passo è "l'orientamento, che deve dare consigli ai giovani e alle famiglie sulle scelte più opportune sulla prosecuzione degli studi. Occorre cioè da una parte che la scuola sappia individuare le potenzialità dello studente, dall'altra è necessario recuperare informazioni dai territori per conoscere le concrete prospettive formative e occupazionali". La figura del tutor entrerà in vigore "dal prossimo anno scolastico, nel contempo avvieremo gradualmente una formazione specifica". Ma il merito non si valuta solamente con i voti: "Per questo abbiamo varato quello che chiamo il portfolio sintetico dello studente, cioè la narrazione che accompagna i ragazzi, rappresenta i loro successi, i miglioramenti, le problematicità. Il voto è un indicatore di un momento, ed uno stimolo, è dunque solo un mezzo. Ciò che serve è una valutazione complessiva delle attitudini, della partecipazione, dell'impegno, della capacità di saper fare connessioni, della maturazione. Per questo mi piace il ritorno alla maturità con il colloquio interdisciplinare", ha concluso Valditara. (Res)