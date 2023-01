Riforme: Ciriani, presidenzialismo al via entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in una intervista a "La Verità" si sofferma sul presidenzialismo: "Ci piacerebbe approvare la riforma in prima lettura almeno in una delle due Camere entro la fine dell'anno. Questo sarebbe già un bel successo. Ma oltre al discorso sulla tempistica, ciò che più conta è guardare anche al di fuori del perimetro di centrodestra". "Questa riforma - continua - non vuole rappresentare una rivincita del centrodestra sul centrosinistra. Abbiamo l'ambizione di pensare a un progetto per il Paese, che metta fine all'instabilità cronica dei governi. Avere governi forti e stabili, che abbiano tempo e modo di realizzare i programmi, dovrebbe essere interesse di tutti. Dunque confrontiamoci: tendenzialmente le regole del gioco si scrivono insieme". Quanto ai contenuti, "la mia opinione è che un semipresidenzialismo sia la formula che meglio si attaglia al nostro Paese. Ma non dev'essere alla francese o alla tedesca: dev'essere semplicemente adatto all'Italia". "Si può fare - aggiunge il ministro - attraverso una proposta complessiva elaborata dal governo, oppure attraverso una Bicamerale, che però non sia pura accademia. Sarebbe interessante scoprire se c'è un terreno comune su cui ragionare. Se la risposta che ci arriverà sarà l'ostruzionismo, allora faremo le nostre scelte come promesso agli elettori". Nell'anno delle grandi scelte, in tanti si aspettano una riforma del fisco: "Molto dipenderà dalle condizioni economiche del Paese. Abbiamo varato una manovra tutta incentrata sul sostegno alle bollette, con previsioni fino a fine marzo. Da quel momento in poi capiremo quali sono le reali possibilità sul fisco, onde evitare promesse impossibili. Certo, la riforma fiscale resta un obiettivo di legislatura: il proposito è quello di continuare sulla strada dell'abbassamento del cuneo fiscale e degli aiuti alle imprese, riproponendo il principio del 'più assumi meno paghi'". Per quel che riguarda, infine, i meccanismi per l'attuazione del Pnnr: "Il problema è che il Pnrr è stato scritto in un'altra epoca storica, quando non c'era la guerra in Ucraina e l'esplosione dell'inflazione. È chiaro che alcune misure rischiano di essere senza logica. Un adattamento del Pnrr va fatto, non per mettere in discussione il sistema ma per renderlo più efficace. Da una parte arriveranno norme per accelerare le procedure, grazie all'ottimo lavoro del ministro Fitto; dall'altra manterremo sempre un rapporto stretto con gli enti locali", ha concluso Ciriani. (Res)