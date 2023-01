Pa: ministro Zangrillo, per le nuove nomine valuteremo la competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il mese diventerà realtà lo spoils system. "Spesso la tentazione, quando si vincono le elezioni, è di cambiare tutto quello che è stato fatto in precedenza - avvisa Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, in una intervista a "Quotidiano Nazionale" -. Quando mi sono insediato al Dipartimento, una delle prime cose che ho potuto apprezzare è stato proprio il lavoro fatto dal mio predecessore: quindi il mio è un approccio pratico e non certamente ideologico, su questo tema. E così che credo si debba procedere: valutare le risorse, i progetti, le competenze a disposizione e fare tesoro di ciò che funziona". Ma anche cambiare ciò che si ritiene che non funzioni: "Certo. Nello stesso tempo, infatti, bisogna anche avere strumenti a disposizione per poter intervenire con i cambiamenti che si ritengono utili o necessari. Questo è l'obiettivo e le scelte verranno compiute in base a capacità e merito, per mettere le persone migliori nei ruoli chiave dello Stato. Vogliamo mettere le eccellenze di cui disponiamo a disposizione del Paese: il ricambio periodico dei vertici è salutare e, quindi, auspicabile in qualunque organizzazione". La premier Meloni ha annunciato la riforma della legge Bassanini: l'obiettivo è restituire alla politica il potere di decidere che oggi è, invece, nelle mani dei dirigenti: "Non è soltanto una questione di poteri o competenze. Quello che dobbiamo tenere al primo posto è la capacità di far funzionare al meglio tutte le articolazioni della Pubblica amministrazione. Per farlo anche la politica, che ha il diritto e il dovere di condurre la strategia di governo, deve poter contare sulle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi e gli impegni presi con i propri elettori. Gli italiani ci chiedono di riportare il Paese sui binari della crescita e dello sviluppo ed è su questo che orienteremo le nostre scelte in tutti i campi, anche sulle riforme da realizzare e le persone con cui attuarle". L'alta dirigenza viene spesso accusata di frenare le decisioni: "lo non credo esistano dirigenti che bloccano le opere o che ostacolano gli appalti, è bene precisarlo. Quello che dobbiamo fare è lavorare sulle responsabilità, e sul dovere di assolverle, misurando le performance e premiando i risultati, così da puntare davvero sul merito e da spazzare via qualunque tipo di alibi faccia da freno alle decisioni. E' un percorso che tocca più aspetti della classe dirigente che vogliamo alla guida della pubblica amministrazione che passa dal reclutamento, alla formazione". Lo stesso Mario Draghi ha parlato più volte di paura della firma come sindrome che blocca le scelte: "Per promuovere lo sviluppo e la modernizzazione del Paese bisogna muoversi nel migliore dei modi e velocemente. Per disarcionare la cosiddetta burocrazia difensiva, i dipendenti pubblici devono essere messi nelle condizioni di farlo e per questo, d'accordo con l'Anci, ho avviato una interlocuzione con tutti i soggetti competenti per far sì che gli amministratori dispongano delle tutele necessarie per svolgere il proprio lavoro senza il timore di procedimenti giudiziari", ha concluso Zangrillo. (Res)