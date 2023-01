Germania: sondaggio, 49 per cento contro fornitura corazzati Marder a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 49 per cento dei tedeschi è contrario alla fornitura dei mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto risulta da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico Insa per il quotidiano “Bild”. Il 40 per cento del campione condivide, invece, la recente decisione del governo federale. Inoltre, il 50 degli intervistati si oppone alla consegna all'Ucraina di carri armati tedeschi, mentre il 38 per cento è favorevole. (Geb)