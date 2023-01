Regno Unito: governo a colloquio con sindacati per porre fine agli scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- I ministri del governo britannico terranno oggi colloqui separati con i sindacati degli infermieri, dei macchinisti e degli insegnanti per cercare di porre fine agli scioperi nel Paese. Il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha dichiarato all'emittente televisiva "Bbc" di voler avere una "conversazione onesta e bidirezionale" sulle retribuzioni. Il governo ha finora accettato solo di discutere un accordo per il prossimo anno finanziario, che inizierà ad aprile. I sindacati hanno accolto con favore la possibilità di colloqui con il governo, tuttavia insistono che devono essere affrontate trattative sugli aumenti salariali per l'anno finanziario in corso. (Rel)