Russia: presidente Duma, circa il 76 per cento di società straniere è rimasto nel Paese

- Circa il 76 per cento delle società straniere è rimasto in Russia. E' quanto affermato dal presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo), Vjacheslav Volodin, in un messaggio su Telegram. Secondo Volodin, le aziende rimaste "credono in buone prospettive per lo sviluppo dell'economia del nostro Paese e sono soddisfatte dal clima economico". Il presidente della Duma ha aggiunto che le imprese nazionali stanno colmando lo spazio lasciato libero e aumentando i volumi di produzione. Per esempio, ha osservato Volodin,"la produzione di abbigliamento in Russia ha mostrato una grande crescita, del 42 per cento", mentre quella dei farmaci del 15 per cento. "È importante che le imprese siano riorientate a livello nazionale, che gli utili realizzati rimangano nel Paese e che vengano utilizzati per il suo sviluppo. C'è ancora molto da fare. Questa è la priorità della Duma di Stato", ha concluso. (Rum)