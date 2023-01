Vaticano: fondatore Comunità di Sant'Egidio Riccardi, riforme coerenti per la Chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Chiesa ha bisogno prima di tutto di "riforme coerenti". Lo ha detto in un'intervista rilasciata la quotidiano "Le Monde" Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio. "Prendiamo la questione del posto della donne, che è capitale", ha affermato Riccardi, secondo il quale "è necessario far uscire le donne dall'isolamento" al quale sono costrette all'interno dell'istituzione. "Devono poter partecipare al destino della Chiesa su un livello di eguaglianza con gli uomini", ha affermato il fondatore della Comunità di Sant'Egidio. Secondo Riccardi è poi necessario "immaginare altri cammini per arrivare al sacerdozio". Riccardi non esclude la possibilità di permettere agli uomini sposati di prendere i voti. "È una pista", ha affermato a tal proposito. (Frp)