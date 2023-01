Sardegna: Confartigianato, no al depotenziamento o alla chiusura dell'aeroporto di Alghero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Depotenziare o chiudere l’aeroporto di Alghero sarebbe come tagliare le ali al nord ovest dell’isola. Questo è il grido di dolore che la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, e il presidente provinciale di Confartigianato Sassari, Marco Rau, lanciano al mondo della Politica per la difesa dell’aeroporto di Alghero, in rappresentanza delle 13mila piccole e medie imprese sassaresi e dei 23mila occupati del settore. “Equivarrebbe a condannare un territorio che lotta da più di un decennio contro una crisi divenuta ormai cronica, a dare il colpo di grazia alle imprese che stentano a sopravvivere e a far ripartire da zero quelle che tanto hanno investito in questi anni – hanno aggiunto Lai e Rau - Quella di Alghero non è solo una “faccenda” della provincia di Sassari: qui è in ballo il futuro di tutta la Sardegna”. (segue) (Rsc)