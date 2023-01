Sardegna: Confartigianato, no al depotenziamento o alla chiusura dell'aeroporto di Alghero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un aeroporto attivo e con una continuità territoriale che funziona realmente – proseguono Lai e Rau – equivale, invece, a benefici per tutti: per gli operatori della ricettività e dell’agroalimentare, dei servizi di trasporto e dello shopping, dei servizi alla persona, delle case vacanze con collegamento diretto al settore edile, manutenzioni e di tutta la filiera, al museale e all’artigianato tipico e tradizionale, senza considerare il coinvolgimento dei cittadini privati, degli studenti universitari che studiano fuori dai confini regionali”. Per Confartigianato provinciale di Sassari “la Politica è ancora in tempo per correggere il pericoloso “avvitamento su se stesso” dell’aeroporto perché è necessario creare, tra turismo, impresa e terziario, un sistema di sviluppo economico “multi-vocazionale” a partire dalla valorizzazione del territorio, delle produzioni e dell’artigianato. Dalla crisi si esce migliorando le infrastrutture, quali l’aeroporto, le strade e le ferrovie, e sviluppando il territorio anche attraverso i flussi economici, che i voli portano e potranno portare”. (segue) (Rsc)