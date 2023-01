Sardegna: Confartigianato, no al depotenziamento o alla chiusura dell'aeroporto di Alghero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Confartigianato Sassari, l’aeroporto va visto come una infrastruttura che non vede solo l’impegno degli occupati diretti, ma anche tutto l’indotto dal trasporto persone e merci, ai servizi ed alle forniture. “Non si può cincischiare con il destino di una infrastruttura così strategica, capace di mettere in relazione centinaia di migliaia di persone, territori e imprese con il resto dell’Europa e del Mondo – proseguono i due presidenti - non dimentichiamoci che è stato l’aeroporto di Alghero a consentire al centro-nord Sardegna di intercettare rilevanti flussi turistici internazionali, di facilitare i collegamenti istituzionali con l’Europa, di agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese, di favorire l’integrazione dei nostri giovani con il resto del continente. Il nord ovest deve ragionare insieme. Il messaggio al territorio è: si cresce tutti insieme, evitiamo sterili lotte di campanile”. (Rsc)