Usa: governatore del Texas Abbott accusa Biden, "visita al confine in ritardo di due anni" (2)

- Nella missiva, Abbott ha rinnovato l'accusa all'amministrazione presidenziale di aver lasciato campo libero alle organizzazioni criminali che si arricchiscono con il contrabbando di oppiacei, armi e persone attraverso il confine. Infine, il governatore repubblicano ha menzionato cinque "aree" essenziali, a suo dire, per arginare la crisi migratoria: processare ai sensi di legge i migranti irregolari, e non lasciarli a piede libero sul territorio nazionale; confermare la validità del "Titolo 42", che autorizza i respingimenti di migranti sulla base dell'emergenza pandemica; accelerare le espulsioni di quanti risiedono illegalmente nel Paese; riprendere immediatamente la costruzione del muro di confine nel Texas; e classificare i cartelli della droga messicani come una "organizzazione terroristica internazionale". (segue) (Was)