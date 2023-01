Filippine: il presidente Marcos licenzia a sorpresa il capo delle forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Filippine hanno pubblicato il 5 gennaio una dichiarazione congiunta che include l'impegno a istituire canali di comunicazione diretta tra i rispettivi ministeri degli Esteri per una risoluzione "pacifica" delle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale, in aggiunta a 14 altri accordi relativi alla sicurezza e alla cooperazione bilaterale. La pubblicazione della dichiarazione congiunta segue l'incontro di a Pechino tra i presidenti dei due Paesi, Xi Jinping e Ferdinand Marcos Jr. Nella dichiarazione, i due capi di Stato riaffermano l'impegno al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dei rispettivi Paesi. I due leader hanno anche concordato di riprendere i colloqui in merito all'esplorazione congiunta dei giacimenti di idrocarburi nel Mar Cinese Meridionale, e di discutere la cooperazione in settori quali l'energia solare e fotovoltaica, l'elettromobilità e il nucleare civile. La dichiarazione congiunta include inoltre l'impegno a organizzare un incontro tra le Guardie costiere dei due Paesi "il prima possibile" per discutere forme di "cooperazione pragmatica". (segue) (Fim)