Americhe: Biden è atterrato in Messico, da oggi vertice con Lopez Obrador e Trudeau (2)

- Nell'agenda del vertice rientrano anche altri temi, quali la cooperazione nella lotta al cambiamento climatico, l'uscita dall'emergenza pandemica e le prospettive di ulteriore integrazione economica e commerciale del continente, alla luce di due anni di attività del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Con il conforto di rapporti ed analisi tecniche, si fa sempre più spinta la convinzione che riportare le catene del valore integralmente in America del Nord significhi molto in termini di crescita produttiva e di riconquista di uno spazio di protagonismo sulla scena commerciale globale. Lopez Obrador, da parte sua, intende rilanciare il grande piano regionale di sostegno alle classi meno abbienti, strada maestra per una crescita inclusiva che aumenti la domanda interna e limiti le cause di violenza e migrazione. (segue) (Was)