Americhe: Biden è atterrato in Messico, da oggi vertice con Lopez Obrador e Trudeau (4)

- Quanto al tema migratorio, con numeri in costante e sensibile crescita, la discussione non potrà che ripartire dal recente cambio di strategia della Casa Bianca. Biden, con il plauso di Città del Messico, ha deciso di concedere fino a 30mila premessi umanitari al mese per migranti in arrivo da Venezuela, Cuba, Nicagarua e Haiti, con uno "sponsor" negli Usa. Al tempo stesso, si riserva di espellere direttamente chiunque tenti di passare la frontiera in modo illegale, imponendo anche cinque anni di stop a ogni tentativo futuro. Espulsioni che Washington potrà continuare a fare ai sensi dell'Articolo 42, la norma varata dall'amministrazione Trump per gestire l'emergenza sanitaria e che una lunga sequela di ricorsi giudiziari tiene ancora in vita. (segue) (Was)