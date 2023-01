Usa: presidenza Camera, McCarthy istituirà commissioni d'inchiesta su Covid e Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, istituirà commissioni d'inchiesta sulle origini del Covid-19 e sull'utilizzo politico del Federal Bureau of Investigation (Fbi). Lo scrivono i quotidiano statunitensi, secondo cui l'istituzione delle commissioni d'inchiesta è parte dell'accordo che ha consentito a McCarthy di superare le resistenze di 20 suoi colleghi di partito repubblicani, ottenendo la presidenza della Camera dopo ben 12 votazioni inconcludenti. Stando a una bozza dell'accordo ottenuta dal sito d'informazione "Just the News", le due inchieste verranno affidate rispettivamente alla commissione Giustizia e alla commissione di Supervisione della Camera. (Was)