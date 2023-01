Imprese: Samsung mantiene investimenti nonostante il calo dei profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti di Samsung Electronics tesi a incrementare la capacità produttiva di semiconduttori non danno segnale di rallentamento nonostante il calo degli utili. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui il colosso industriale sudcoreano punta a mantenere il passo di rivali come Tsmc, che invece hanno rimodulato gli investimenti in risposta alla flessione del mercato globale. Samsung ha annunciato lo scorso venerdì che il suo utile operativo è probabilmente calato del 69 per cento su base annua nel quarto trimestre dello scorso anno, una prestazione assai peggiore rispetto alle aspettative del mercato e la peggiore per Samsung dal quarto trimestre 2008. In una nota, il gruppo sudcoreano ha attribuito il crollo dell'utile a un calo della domanda globale di chip di memoria "superiore alle attese". I semiconduttori rappresentano circa il 30 per cento del fatturato di Samsung, ma le sue altre attività - come gli smartphone e gli elettrodomestici - non sono riusciti a compensare gli effetti del crollo dei prezzi dei chip verificatosi negli ultimi mesi. (Git)