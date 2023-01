Brasile: governatore Distretto federale si scusa per aggressioni a sedi istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Distretto federale del Brasile, Ibaneis Rocha, si è scusato con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva e con i presidenti di Camera, Senato e Corte Suprema - rispettivamente Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Rosa Weber - per l'invasione sedi istituzionali di presidenza, parlamento e Corte suprema da parte di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro. "Voglio rivolgermi prima di tutto al presidente Luiz Inacio Lula da Silva per scusarmi per quello che è successo oggi nella nostra città. Mi scuso anche con la presidente della Corte suprema federale, e ai presidenti di Camera e Senato", ha detto in un video pubblicato su Twitter. (segue) (Brb)