Brasile: governatore Distretto federale si scusa per aggressioni a sedi istituzionali (2)

- Il governatore ha detto di non aver creduto ai suoi occhi osservando la deriva delle manifestazioni. "Quello che è successo oggi nella nostra città è stato semplicemente inaccettabile. Abbiamo monitorato da ieri pomeriggio insieme al ministro della Giustizia, Flavio Dino, tutti questi movimenti che stavano arrivando nel Distretto Federale. In nessun momento abbiamo creduto che queste manifestazioni avrebbero assunto le proporzioni che hanno presp". Rocha ha classificato gli assalti alle sedi istituzionali come "inaccettabili" e ha definito i responsabili delle depredazioni di edifici pubblici " vandali" e " terroristi". "Sono veri vandali, veri terroristi, e farò tutto quello che posso perché vengano puniti", ha concluso. (Brb)