Usa: governatore del Texas Abbott accusa Biden, "visita al confine in ritardo di due anni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha duramente criticato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ieri, durante la prima visita dell'inquilino della Casa Bianca al confine meridionale degli Stati Uniti. "La tua visita di oggi al nostro confine meridionale con il Messico è in ritardo di due anni, e in deficit di 20 miliardi di dollari", ha accusato il governatore in una lettera personalmente consegnata a Biden al suo arrivo nello Stato. "Inoltre, la tua visita evita i siti dove avviene l'afflusso di massa di migranti e svicola migliaia di proprietari terrieri texani adirati, le cui vite sono state distrutte dalle tue politiche migratorie". Secondo il governatore del Texas, la visita di Biden alla cittadina di confine di El Paso ha scansato anche i campi abusivi di immigrati che sono sorti a El Paso come nelle altre aree di confine dello Stato, nel tentativo di "risparmiare al presidente il caos che i texani sperimentano quotidianamente", e che secondo la lettera del governatore è "il risultato diretto del tuo fallimento nell'applicare le leggi sull'immigrazione varate dal Congresso". (segue) (Was)