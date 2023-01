Usa: governatore del Texas Abbott accusa Biden, "visita al confine in ritardo di due anni" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha visitato il confine con il Messico ieri, per la prima volta dall'inizio del suo mandato alla Casa Bianca. Il presidente ha percorso a piedi un tratto di confine a El Paso, cittadina di confine del Texas la cui amministrazione di orientamento democratico ha recentemente proclamato lo stato di emergenza a causa dell'afflusso di migranti senza precedenti. Durante la visita, il presidente ha anche incontrato i volontari di un centro locale per i migranti, chiedendo loro cosa la sua amministrazione possa fare per agevolare la prima assistenza di quanti attraversano illegalmente il confine. "Se potessi avere una bacchetta magica, cosa dovrei fare?", ha chiesto Biden, rivolgendosi ai volontari della Ong Salvation Army, di fronte a un striscione con su scritto il motto "benvenuti". Il presidente ha visitato il centro, che negli ultimi mesi ha gestito in media un flusso giornaliero di 300-500 migranti, con picchi di oltre mille migranti al giorno. Il confine meridionale degli Stati Uniti è teatro di una crisi migratoria senza precedenti che si protrae da ormai due anni. Nel corso del 2022 le autorità federali hanno fermato al confine oltre 2,5 milioni di migranti. (Was)