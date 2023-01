Usa-Brasile: deputato democratico chiede l'estradizione di Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Joaquin Castro, rappresentante del Texas alla Camera dei rappresentanti Usa, ha chiesto al governo federale e alle autorità della Florida di estradare in Brasile l'ex presidente di quel Paese, Jair Bolsonaro, dopo che migliaia di suoi sostenitori hanno preso d'assalto le principali sedi istituzionali a Brasilia. "(Bolsonaro) dovrebbe essere estradato in Brasile", ha dichiarato il deputato statunitense nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cnn". "Mi è stato anzi riferito che è sotto indagine per corruzione, e che è fuggito dal Brasile agli Stati Uniti. E' un uomo pericoloso, dovrebbero rimandarlo nel suo Paese", ha dichiarato Castro. Bolsonaro, che ha perso le elezioni presidenziali tenute in Brasile lo scorso ottobre, si trova in Florida dalla fine di dicembre, e secondo il quotidiano "New York Times" è oggetto di molteplici indagini da parte della magistratura brasiliana. (Was)