Americhe: Biden è atterrato in Messico, da oggi vertice con Lopez Obrador e Trudeau

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato ieri sera in Messico, dove parteciperà da oggi al vertice dei Paesi dell'America del Nord assieme al presidente ospite, Andrés Manuel Lopez Obrador, e al primo ministro del Canada, Justin Trudeau. L'arrivo di Biden, alla sua prima missione in un Paese dell'America latina da quando è presidente, è stato preceduto da almeno due eventi densi di significato nell'agenda politica regionale: l'arresto in Messico di Ovidio Guzman, figlio del famigerato "Chapo", ricercato negli Usa, e la decisione di Washington di inaugurare una nuova politica migratoria basata su più visti ed espulsioni di irregolari. Lo stesso vertice, noto nelle Americhe come l'incontro dei "Tre Amigos", sarà in gran parte centrato sui temi della migrazione e della lotta al traffico degli stupefacenti. E non è un caso che l'inquilino della Casa Bianca arrivi in Messico dopo la visita alle città di confine di Laredo ed El Paso, Texas, dove il tema migratorio è stato di particolare urgenza. (segue) (Was)